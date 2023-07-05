Стала известна дата выхода бюджетных TWS-наушников realme Buds Air 5 Pro в России

Компания realme объявила о скором запуске новых наушников Buds Air 5 Pro, которые обладают уникальным двойным коаксиальным драйвером и появятся на рынке уже 13 июля. Эта новинка станет единственной в своем ценовом сегменте и обещает полностью изменить понятие о беспроводных наушниках, сочетая в себе прорывные технологии шумоподавления, студийное качество аудио и доступную цену, следуя принципу бренда Realme "Меняй стандарты".

Наушники realme Buds Air 5 Pro оснащены флагманской технологией двойного коаксиального драйвера, благодаря которой они обеспечивают густой и мощный бас на низких частотах, а также мягкие средние и яркие прозрачные высокие частоты. Для воспроизведения высоких частот используется 6-мм микропланарный твитер, тогда как низкие частоты обеспечивает 11-мм бас-драйвер.

Но это еще не все. realme Buds Air 5 Pro предлагают самую передовую технологию шумоподавления, достигая глубины подавления до 50 дБ. Благодаря новой конструкции с шестью микрофонами и алгоритму ENC, эти наушники обеспечивают эффективное подавление фонового шума на уровне 99,6%. Построенная с помощью гибридной конструкции микрофона с фронтальным и тыловым улавливанием звука, а также основным микрофоном для голосовых звонков, эта технология обеспечивает профессиональное шумоподавление.

Одновременно с этим, аккумулятор Buds Air 5 Pro может работать до 40 часов без подзарядки от сети, что позволяет наслаждаться качественным звуком наушников до 5 часов в день в течение целой недели.

Более подробные особенности и характеристики наушников realme Buds Air 5 Pro будут представлены позже. Однако уже известно, что они будут представлены 13 июля вместе с новыми смартфонами серии realme 11 Pro.

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