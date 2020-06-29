Стала известна дата выхода и цена консоли Sony PlayStation 5

Вчера в сети появились первая информация о ценах на консоль PlayStation 5 и аксессуаров для неё, а сегодня сетевые источники раскрыли даты начала продаж. Утверждается, что консоль выйдет в Японии 14 ноября по цене в 466 долларов и 419 долларов за версии с дисководом и без него. В США и Европе продажи стартуют 20 ноября по цене в 499 и 399 долларов/евро соответственно. Все уже представленные аксессуары (вертикальная подставка, пульт ДУ, наушники Sony PS5 Pulse 3D, веб-камера, зарядная станция для двух геймпадов DualSense и геймпад DualSense) также выйдут 14 и 20 ноября соответственно. Отметим, что это неофициальные данные и относится к ним стоит с осторожностью.

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