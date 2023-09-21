Стала известна европейская цена Samsung Galaxy Tab S9 FE

Авторитетный инсайдер Роланд Квандт поделился подробностями о европейских ценах на планшеты Samsung Galaxy Tab S9 FE и S9 FE+, которые еще не были представлены официально. Итак, базовая версия Galaxy Tab S9 FE обойдется во Франции в 530 евро, а вариант с модемом 5G – в 630 евро. За версию с 8 ГБ оперативной и 256 ГБ флеш-памяти попросят 600 и 700 евро соответственно. Что до Galaxy Tab S9 FE+, то он будет стоить 700 и 800 евро за вариант на 8/128 ГБ памяти, а также 800 и 900 евро за 8/256 ГБ.

Ранее сообщалось, что Samsung Galaxy Tab S9 FE оснастят фирменной 5-нанометровой платформой Exynos 1380 и 11-дюймовым дисплеем с разрешением 1440:2304 пикселей. Старшая модель будет отличаться 12,4-дюймовым экраном с разрешением 1600:2560 пикселей.