Стали известны системные требования для Need for Speed Heat

Electronic Arts опубликовала системные требования к релизу игры Need for Speed Heat.

Минимальные:

ОС: Windows 10

Процессор: FX-6350 или Core i5-3570, или аналогичный

ОЗУ: 8 ГБ

Видеокарта: Radeon 7970/Radeon R9 280x или GeForce GTX 760, или аналогичный

Сетевое соединение: подключение к Интернету со скоростью 320 кбит/с или быстрее

Жесткий диск: 50 ГБ

Рекомендуемые:

ОС:Windows 10

Процессор: Ryzen 3 1300X или Core i7-4790, или аналогичный

ОЗУ: 16 ГБ

Видеокарта: Radeon RX 480 или GeForce GTX 1060, или аналогичный

DirectX: совместимая с DirectX 11 видеокарта

Сетевое соединение: подключение к Интернету со скоростью 512 кбит/с или быстрее

Жесткий диск: 50 ГБ

Судя по системным требованиям, игру можно будет играть только на OC не ниже Windows 10.

Выйдет Need for Speed Heat уже 8 ноября на PlayStation 4, Xbox One и PC.