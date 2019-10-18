Стали известны системные требования для Need for Speed Heat

Electronic Arts опубликовала системные требования к релизу игры Need for Speed Heat.
ОС:Windows 10
Процессор: Ryzen 3 1300X или Core i7-4790, или аналогичный
ОЗУ: 16 ГБ
Видеокарта: Radeon RX 480 или GeForce GTX 1060, или аналогичный
DirectX: совместимая с DirectX 11 видеокарта
Сетевое соединение: подключение к Интернету со скоростью 512 кбит/с или быстрее
Жесткий диск: 50 ГБ
Минимальные:
- ОС: Windows 10
- Процессор: FX-6350 или Core i5-3570, или аналогичный
- ОЗУ: 8 ГБ
- Видеокарта: Radeon 7970/Radeon R9 280x или GeForce GTX 760, или аналогичный
- Сетевое соединение: подключение к Интернету со скоростью 320 кбит/с или быстрее
- Жесткий диск: 50 ГБ
Рекомендуемые:
Судя по системным требованиям, игру можно будет играть только на OC не ниже Windows 10.
Выйдет Need for Speed Heat уже 8 ноября на PlayStation 4, Xbox One и PC.