Стандарт Wi-Fi 6E находится в разработке

2020-04-06, Автор - Ramil; Продукт - Wi-Fi 6E; [84]
Федеральный комитет по связи (FCC) усердно работает над улучшением стандартов Wi-Fi и объявила о том, что Wi-Fi 6E находится на стадии разработки.

Wi-Fi 6 уже вышел на рынок, а многие продукты поддерживают эту технологию. Представители FCC, планируют развернуть Wi-Fi следующего поколения. Это будет большим прорывом в беспроводной сети.

Работы ведутся над улучшением безопасности, скорости и мощности сигнала. Инженеры планируют сделать спектр в 1200 МГц доступным для нелицензионного использования, в диапазоне 6 ГГц. Это изменение позволило бы Wi-Fi уменьшить задержку и получить более высокую пропускную способность.

Комментарии и отзывы Wi-Fi 6E
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