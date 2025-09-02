Star Wars Outlaws плохо работает на Nintendo Switch 2

Star Wars Outlaws — один из немногих сторонних портов для Switch 2 в период запуска системы. Хотя по качеству он вряд ли станет эталоном, игра, судя по первым впечатлениям, будет как минимум играбельной. Для сравнения, Elden Ring: Tarnished Edition, представленная на Gamescom 2025, столкнулась с заметными проблемами производительности. По всей видимости, причиной стали ограничения центрального процессора и особенности движка, который никогда не славился оптимизацией, что делает портирование на новую платформу ещё более сложной задачей. Но это всё равно хорошие новости, так как производитель явно планирует делать ставку не только на свои собственные релизы, но и на игры сторонних разработчиков. Это отличная новость для фанатов портативной консоли.