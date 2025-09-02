Star Wars Outlaws плохо работает на Nintendo Switch 2

Видеоигра Star Wars Outlaws для Nintendo Switch 2 стала одной из немногих игр стартового окна консоли с поддержкой технологии трассировки лучей, однако анализ свежих кадров показал, что без технологии Ray Reconstruction игра выглядит заметно сырой. Вчера в сети появилось новое видео с геймплеем, а также сравнение версии для Switch 2 и PlayStation 5. Энтузиаст SuperMetalDave64 провёл экспресс-анализ и отметил, что трассировка лучей на Switch 2 выглядит неубедительно — заметны артефакты и «шум» из-за низкого разрешения. В таких условиях технология Ray Reconstruction, которая, как ожидается, будет поддерживаться новой консолью, играет ключевую роль, хотя на деле её работу пока так и не показали.

Star Wars Outlaws — один из немногих сторонних портов для Switch 2 в период запуска системы. Хотя по качеству он вряд ли станет эталоном, игра, судя по первым впечатлениям, будет как минимум играбельной. Для сравнения, Elden Ring: Tarnished Edition, представленная на Gamescom 2025, столкнулась с заметными проблемами производительности. По всей видимости, причиной стали ограничения центрального процессора и особенности движка, который никогда не славился оптимизацией, что делает портирование на новую платформу ещё более сложной задачей. Но это всё равно хорошие новости, так как производитель явно планирует делать ставку не только на свои собственные релизы, но и на игры сторонних разработчиков. Это отличная новость для фанатов портативной консоли.