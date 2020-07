Star Wars: The Old Republic теперь доступна в игровом магазине Steam

В рамках соглашения EA и Valve в игровом магазине Steam появилась MMO игра Star Wars: The Old Republic. EA планирует воскресить проект. Игра абсолютна бесплатная, но есть дополнительный контент за определенную цену. Премиальная подписка дает возможность увеличения максимального уровня до 75 и доступ к дополнениям: Onslaught, Knights of the Eternal Throne и Knights of the Fallen Empire, а также бонусный опыт и ежемесячные награды.

Игра включает в себя интерактивную сюжетную линию с кинематографическими диалогами и полностью озвученными персонажами. Выберите один из восьми доступных классов. Исследуйте множество планет, выполняйте задания и сражайтесь с другими противниками. Сетевой режим позволит сразиться с боссами в различных миссиях.