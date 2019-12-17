Старость мозга и его влияние на соревновательные способности

Разбираем, как старение мозга влияет на способности игроков в соревновательных играх/

Многие геймеры, особенно те, для кого игры это не просто увлечение, а профессиональная деятельность, наверняка задавались вопросом, как возраст, а с ним и старение мозга влияют на их соревновательные способности. На самом деле эта тема очень важна и поэтому мы сегодня о ней и поговорим.

И для начала давай ответим на самый главный вопрос: когда же наш мозг начинает сдавать свои позиции?

Если верить мировым ученым умам, то к 22-м годам наши мозговые способности выходят на свой максимальный уровень, и в последующие годы, а именно примерно до 27 лет он держит эту планку. После чего начинаются неизбежные процессы старения, как в целом всего организма человека, так и его мозга. Это значит, хотим мы этого или нет, но наш драгоценный мозг к 30-ти годам уже проявляет первые, возможно очень незначительные, старческие признаки. А это так или иначе сказывается на всех сферах жизнедеятельности человека, особенно тех, где мозг работает на полную мощь. Соревновательные игры – это как раз именно такая сфера. Но прежде чем сразу начинать панику, давай разберем какие симптомы старения мозга можно отнести к нормальным и естественным процессам и как они влияют на наши соревновательные способности. Вот некоторые из них:

Появляются проблемы с многозадачностью;

Новая информация усваивается уже не так легко, как раньше;

Начинаются сложности с удержанием в памяти текущих задач (запланированные встречи, тайминги);

Труднее становится вспомнить факты, которые относятся к разряду «стратегических» (например, какие-либо названия, которые как говорится «вертятся на языке»);

Увеличивается время реакции.

Как ты и сам знаешь, профессиональные киберспортсмены, которые участвуют в соревнованиях, должны обладать такими качествами, как скорость реакции и многозадачность. И именно ухудшение этих двух качеств являются одними из главных признаков старения мозга. Кроме того, в процессе своей профессиональной соревновательной деятельности, игроки постоянно сталкиваются с большими объемами новой информации, которую нужно запомнить. А так как уровень освоения всего нового начинает также снижаться при старении мозга, то и с этим у игроков могут возникнуть некоторые трудности. К примеру, WepPlay проводит Турниры дота 2 и ты являешься постоянным игроком в этой дисциплине. В один прекрасный момент ты решаешь все бросить и начать играть в КС:ГО. Так вот, после 30-ти лет перейти из одной дисциплины в другую и заново освоить все азы незнакомой игры, становится уже сложнее.

Но не стоит сильно расстраиваться. На самом деле ничего страшного в феномене старения мозга для карьеры профессионального киберспортсмена нет. Ведь наш м

озг к счастью стареет очень медленно. И серьезные симптомы, которые могут действительно поставить крест на твоей спортивной карьере, проявятся лишь в преклонном возрасте. А это значит, что особой разницы в работе мозга в 30 лет и в 40 лет ты не заметишь. А вот в 70 она уже будет очень ощутима.

Как замедлить процессы старения мозга?

Чтобы замедлить процессы старения мозга, нужно придерживаться тех же принципов, когда мы хотим замедлить процесс старения тела. А что нужно для того, чтобы как можно дольше оставаться молодым и здоровым? Конечно, нужны тренировки и сбалансированное питание. Что касается тренировок, то для мозга, да и в целом для всего тела, полезно поддерживать правильное кровообращение, а это значит нужно побольше двигаться и стараться не сидеть по несколько часов неподвижно на одном месте. Если же говорить о питании, то оно должно быть правильным и сбалансированным. Ешь побольше свежих овощей и фруктов, обязательно в рационе должны быть злаки, мясо, рыба и для работы мозга, не помешают еще и орехи. Что касается алкоголя, то строго запрета на его употребление нет, но конечно нельзя злоупотреблять, поэтому все должно быть в меру. Кроме того, нужно больше читать, так как чтение наравне с видеоиграми развивает наш мозг.

Что же делать, если очень хочется начать играть в соревновательные игры, а возраст уже не тот?

И в этом случае выход есть, нужно просто выбрать правильную игру. Сейчас есть много игр, в том числе и соревновательных, где не требуется развитая многозадачность, а также не нужна молниеносная реакция. Например, карточные игры Hearthstone и Magic The Gathering. Сложности в этих играх могут возникнуть при запоминании карт и особенностей их взаимодействия друг с другом. Также можно попробовать свои силы в автобатлерах, таких, как Dota Underlords или Teamfight Tactics.