Стартовали продажи дизайнерского холодильника Harper RHF-C185DI

Harper запустили продажи новой современной модели дизайнерского холодильника. Harper RHF-C185DI является продолжением нового подхода к экстерьеру холодильников. Поверхность дверок выполнена из закалённого, устойчивого к ударам, стекла. Боковые стенки и белые глянцевые дверцы формируют очень интересное сочетание и делают устройство стильным. Внутренние декоративные элементы холодильника подчёркивают визуальную концепцию. Общий объём холодильника значительный: 320 литров: холодильное отделение 211 литров, а морозильное 109 литр. Такие характеристики позволяют поддерживать необходимый запас продуктов для современной семьи. Управление холодильником осуществляется через интуитивно понятную сенсорную панель, вынесенную на фронт.

Экономичной и тихой работе способствует применение современного инверторного компрессора. В отличие от старых компрессоров двигатель работает плавно без постоянных включений и выключений, что значительно увеличивает ресурс холодильника. Система Multi Air Flow - многопоточная циркуляция воздуха движения воздуха в холодильнике способствует равномерному охлаждению хранящихся продуктов. Total No Frost – технология, полностью исключающая необходимость разморозки как холодильного, так и морозильного отделения. Особое внимание уделено возможностям планирования внутреннего пространства и удобству пользователя. В комплект поставки входят три полочки из закалённого стекла, полочка для бутылок, подставка для яиц и лоток для льда.
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