Обзор игры Ace Combat 8: Wings of Theve. Эпичный военный авиасимулятор

Франшизе Ace Combat уже более тридцати лет, и за это время удается держать высокий уровень планки качества и предлагать последовательное развитие сюжета и истории. Не так давно в этой серии вышла Ace Combat 8: Wings of Theve, которая, забегая вперед, стала одним из лучших боевых авиасимуляторов, предложив головокружительную динамику и захватывающие сражения.

Сразу отмечу, что несмотря на общую последовательность серии, вам не обязательно проходить предыдущие части для того, чтобы насладиться новым продолжением истории. Это вполне самостоятельная история с хорошим погружением и высоким темпом развития событий, как в хорошем экшене, но при этом фанаты серии останутся довольными множеством отсылок, схожей реализацией управления и общей тактической составляющей.

События игры развиваются на альтернативной Земле со своими конфликтами и участниками, но с использованием реально существующих боевых самолетов разных стран, включая российские борты. Играем в составе авиагруппы «Крылья» (Wings of Theve), выступающей на стороне сопротивления и являющимися элементом военной пропаганды, для вдохновения бойцов и оставшегося населения через социальные сети.

Главный герой – молчаливый пилот Рекс, которого спасли во время катастрофы посреди океана. Из-за нехватки профессиональных боевых летчиков нас сразу берут в состав группы и предлагают принять участие в местных операциях. Помимо нас в составе есть еще трое пилотов, которые будут принимать участие в боях и для которых станем лидерами, выбирая летную технику и задавая команды.

Да, конечно, сюжет в играх такого жанра является вторичным, но тут сценарию уделили внимание и прописали линии персонажей, как итог, следить за происходящим интересно. А с учетом того, что одно из достижений требует прохождения без пропусков сюжетных роликов, взлетов и посадок, диалогов во время самого задания, начинаешь вникать и такие перебивки между сражениями не раздражают.

Она разбита на 30 миссий, и сейчас, завершая второе прохождение на сложности Ас, не припомню откровенно неудачных миссий. Большинство из них – хиты, которые дарят массу положительных эмоций во время прохождений. Тут и воздушные бои, и поддержка наземных операций, и сражения с боссами. Дизайн некоторых миссий меня поразил своей динамикой и смелостью.

Играть в Ace Combat 8: Wings of Theve смогут как те, кто с легкостью выполняет авиационные трюки, так и те, кто только начинает погружаться в авиасимуляторы. Здесь предлагается два варианта управления: простое и экспертное. В простом она более аркадная, а в экспертном можно ощутить все прелести физики и использовать самолеты в режимах запредельных перегрузок. С точки зрения управления и отзывчивости тут на твердую пятерку. Я начинал как новичок, а к завершению уже стал пилотом-асом.

Игрок может выбирать самолеты не только для себя, но и группы. Есть три основных класса: истребители, штурмовики и самолеты РЭБ, взлетающие с наземных аэропортов и авианосца. После прохождения миссий помимо сводки и вводных для следующей, получаем местные монеты опыта, которые можно тратить на открытие модулей и самолетов.

Ветка наглядно структурирована и примерно к 2/3 прохождения уже можно открыть первые топовые машины. Тут и F-35, и Су-57, есть даже Cу-47. В зависимости от типа миссий можно балансировать машины для борьбы с наземными и воздушными целями. При грубом нарушении баланса игра предупредит о проблемах перед вылетом.

Воздушные сражения сопровождает блестящий саундтрек, подготовили множество эпических оркестровых композиций. Они дополнительно подчеркивают напряженность сцены, а более спокойные добавляют разнообразие. Визуально тоже все на высоте, большие локации прогружаются моментально. Помимо привычных элементов ландшафта, союзных и вражеских юнитов, есть система облаков, влияющая на дальность прицеливания и выполнение маневров.

Доступны сетевые сражения в режимах PVP и PVE, но к моменту публикации материала этот элемент игры я детально не изучал из-за большего интереса к сюжетной составляющей и желания пройти на максимально доступной сложности с оценкой S. Отмечу только общие детали с лобби, в котором можно видеть других игроков, платными и бесплатными ветками, внутриигровой валютой и отдельным прогрессом.

Итоги по Ace Combat 8: Wings of Theve

Ace Combat 8: Wings of Theve – эпичный боевой авиасимулятор с проработанной сюжетной составляющей, возможностью погружения для игроков с разным уровнем пилотирования, а также великолепным визуальным и аудио сопровождением, позволяющим погружаться в этот виртуальный мир и забыть о происходящем вокруг. Рекомендовано к ознакомлению.