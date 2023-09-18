Steam Deck получила важный апдейт с повышением производительности

Кроме того, представители компании заявили, что была скорректирована цветопередача в системе, чтобы обеспечить более насыщенное изображение. Но самое главное, что SteamOS 3.5 обещает более плавный игровой процесс. Графические драйверы были доработаны специалистами компании, что привело к заметным улучшениям во многих играх. И, что немаловажно, теперь у пользователей есть больше возможностей настройки BIOS. Теперь владельцы консоли могут отрегулировать настройки энергопотребления, чтобы повысить производительность или продлить время автономной работы. Но это бета-версия обновления и там может быть множество багов, которые компании ещё предстоит исправить в будущем. Так что если боитесь проблем, то не спешите обновляться.