Steam Deck получила важный апдейт с повышением производительности

Сегодня компания Valve выпустила свежую бета-версию операционной системы SteamOS 3.5 для своей игровой консоли Steam Deck — апдейт интегрирует ряд новых настроек дисплея и повышает производительность системы. Кроме того, обновление оптимизирует производительность в Starfield, так как изначально система работала просто ужасно. А это странно, потому что консоль работает на чипе AMD, а AMD выступает партнёром Starfield. При подключении портативной консоли к внешним дисплеям пользователи Steam Deck теперь могут использовать переменную частоту обновления кадров и высокий динамический диапазон. Правда, это работает только на тех дисплеях и телевизорах, которые поддерживают соответствующие технологии.

Кроме того, представители компании заявили, что была скорректирована цветопередача в системе, чтобы обеспечить более насыщенное изображение. Но самое главное, что SteamOS 3.5 обещает более плавный игровой процесс. Графические драйверы были доработаны специалистами компании, что привело к заметным улучшениям во многих играх. И, что немаловажно, теперь у пользователей есть больше возможностей настройки BIOS. Теперь владельцы консоли могут отрегулировать настройки энергопотребления, чтобы повысить производительность или продлить время автономной работы. Но это бета-версия обновления и там может быть множество багов, которые компании ещё предстоит исправить в будущем. Так что если боитесь проблем, то не спешите обновляться.