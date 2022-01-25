Steam Deck сохранит ваш прогресс в облаке, даже если вы не выйдете из игры

Новая функция была добавлена в существующую службу Steam Cloud компании и будет автоматически загружать все измененные данные сохраненной игры в облако до того, как устройство перейдет в спящий режим. Затем владельцы могут возобновить игровой процесс на любом ПК, ноутбуке или любом другом устройстве, при этом Steam автоматически загружает любые сохраненные изменения игры, когда пользователи возвращаются в свою игру и активируют свое устройство. Функция сохранения в облаке Dynamic Cloud Sync будет бесплатной, но не автоматической, и разработчикам нужно будет вручную включить ее в своих играх в Steamworks и воспользоваться преимуществами некоторых новых API, созданных Valve для новой функции.