Steam Next Fest стартует 13 июня

На этой неделе Valve объявила, что летний Steam Next Fest пройдет с 13 по 20 июня 2022 года в 10:00 по тихоокеанскому времени. Регистрация уже открыта, чтобы получать напоминания о начале Steam Next Fest. Недельное мероприятие будет включать в себя сотни демонстраций и множество прямых трансляций.

«Next Fest — это недельный праздник с сотнями БЕСПЛАТНЫХ игровых демоверсий, а также живыми трансляциями и чатами разработчиков. Игроки пробуют предстоящие игры в предварительном выпуске Steam, разработчики собирают отзывы и собирают аудиторию перед их запуском в Steam, выигрывают все!»