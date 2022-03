Steam Next Fest

Автор - Bulat . Размещено: Вчера 18:02 . Продукт - Steam Next Fest

На этой неделе Valve объявила, что летний Steam Next Fest пройдет с 13 по 20 июня 2022 года в 10:00 по тихоокеанскому времени. Регистрация уже открыта, чтобы получать напоминания о начале Steam Next Fest. Недельное мероприятие будет включать в себя сотни демонстраций и множество прямых трансляций.

Steam Next Fest стартует 13 июня

