Steam Top-10 продаж за 28 мая 2018 года...

Правильно, пришло время для нового списка. Будут ли какие-либо изменения в новой десятки самых продаваемых игры в Steam в течение недели, как сообщает Valve?1) - DARK SOULS: REMASTERED2) - PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS3) - Raft4) - House Flipper5) - Wizard of Legend6) - Conan Exiles7) - Stellaris: Distant Stars Story Pack8) - The Forest9) - Tom Clancy's Rainbow Six Siege10) - Assassin's Creed Origins