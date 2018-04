Steam Top-10 продаж за 9 апреля 2018 года

Прошло уже несколько недель после публикации последнего топа. Вот десять самых продаваемых наименований в Steam за неделю, о которых сообщает Valve:1) PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDS2) Far Cry 53) Far Cry 54) The Elder Scrolls V: Skyrim VR5) Far Cry 56) PixARK7( Counter-Strike: GO8) Warhammer: Vermintide 29) Grand Theft Auto V10) The Long Dark