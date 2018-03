Steam лучшие продажи 12 марта 2018 года

Прошло две недели со времени последнего обновления, это десять самых продаваемых названий в Steam за неделю, о которых сообщает Valve:PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSWarhammer: Vermintide 2FINAL FANTASY XV WINDOWS EDITIONNieR:AutomataTom Clancy's Rainbow Six Siege - Year 3 PassFINAL FANTASY XV WINDOWS EDITIONHearts of Iron IV: Waking the TigerWarhammer: Vermintide 2 - Collector's EditionKingdom Come: DeliveranceCounter-Strike: Global Offensive