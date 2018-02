Steam недельный топ продаж до 19 февраля 2018 года

Что ж, это не удивительно, что эта игра все еще на первом месте. Вот десять самых продаваемых наименований в Steam за неделю, о которых сообщает Valve:PLAYERUNKNOWN'S BATTLEGROUNDSKingdom Come: DeliveranceKingdom Come: DeliveranceGrand Theft Auto VSid Meier’s Civilization VI: Rise and FallCounter-Strike: Global OffensiveDYNASTY WARRIORS 9Human: Fall FlatSlay the SpireSubnautica