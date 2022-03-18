Steam прекращает выплаты разработчикам России, Беларуси и Украины

Steam прекратила выплаты для разработчиков и издателей игр в России, Беларуси и даже Украине. Компания не назвала причину такого развития событий, но отправила сообщение некоторым пользователям, сославшись на «текущую среду» как на причину сокращения выплат разработчикам и издателям.

Решение Valve, похоже основано на банковской информации. Другими словами, проблема может заключаться в том, что компания больше не может идти в ногу с экономическими сдвигами во всех трех этих областях. Тем не менее, российские разработчики все еще могут получать доход, если они переключатся на другие, несанкционированные альтернативы. Блокировка платежей Steam больше связана с другими санкциями, с которыми столкнулась Россия, такими как санкция SWIFT, которая фактически заморозила банки внутри страны. Учитывая, насколько нестабильной стала нынешняя российская и украинская финансовые системы во время войны, будет легче отложить платежи до тех пор, пока финансовая ситуация во всех трех вовлеченных странах не начнет стабилизироваться. Другими компаниями, отказавшимися от продаж в Россию после начала конфликта, являются Ubisoft, Epic Games, Activision Blizzard , Nintendo , Sony , Intel, AMD , Electronic Arts , Microsoft и NVIDIA . Сообщается , что локализация Amazon New World для России также была остановлена.
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