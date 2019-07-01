Стильные чехлы для CC9

Помимо прозрачного чехла компания приготовила разноцветные "желейные" решения, а выделяет аксессуары большая вертикальная надпись "Xiaomi". Цены на цветные фирменные чехлы пока не озвучиваются, а прозрачный, вероятнее всего, может попасть в комплект поставки новых Xiaomi CC9.Семейство Xiaomi CC9 будет представлено тремя устройствами и будет ориентировано на молодую и творческую аудиторию. Сегодня компания поделилась тем, как будут выглядеть фирменные защитные чехлы для новинок.О стоимости новинок пока неизвестно.