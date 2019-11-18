Стилус HiPen H6 подходит и для Microsoft Surface

В конце прошлой недели на платформе Indiegogo завершилась кампания по сбору средств для выпуска мощнейшего портативного устройства CHUWI UBook Pro. Гаджет оборудован достаточно продвинутым процессором Core m3- 8100Y, 8 гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти. Кроме того, в ходе проведения кампании инженеры CHUWI изменили параметр чувствительности своего фирменного стилуса HiPen H6, который теперь получил уровень нажима в 4096 ступеней, тогда как раньше их было всего 2048. Теперь данный стилус можно использовать не только с UBook Pro, но и с планшетами и ноутбуками серии Microsoft Surface. Довольно интересное решение, которое стоит адекватных денег и дает вам возможность работать с большим комфортом.