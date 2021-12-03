Strikerbit EDC Grade5 - титановая карманная отвертка с шестигранной головкой

Strikerbit EDC Grade5 - это небольшая карманная отвертка EDC, изготовленная из титана Grade5 и способная работать с любой шестигранной битой 1/4 дюйма. Он оснащен уникальным механизмом затвора, который позволяет быстро раскрыть или скрыть выбранную вами шестигранную коронку. Карманная отвертка, оснащенная неодимовыми магнитами, надежно удерживает шестигранные биты на своем месте.

Strikerbit EDC Grade5 невероятно маленькая отвертка, которая поместится в любой карман и справится со всеми задачами. Болт позволяет быстро и легко выдвигать и втягивать отвертку. Четыре положения блокировки для удобства. Strikerbit отличается исключительной прочностью и отличной коррозионной стойкостью, а также очень высоким соотношением прочности и веса. Почти на 45% легче нержавеющей стали. Закаленная инструментальная сталь с очень высокой коррозионной стойкостью обеспечивает превосходные характеристики даже в тяжелых условиях эксплуатации.