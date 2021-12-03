Strikerbit EDC Grade5 - титановая карманная отвертка с шестигранной головкой

Strikerbit EDC Grade5 невероятно маленькая отвертка, которая поместится в любой карман и справится со всеми задачами. Болт позволяет быстро и легко выдвигать и втягивать отвертку. Четыре положения блокировки для удобства. Strikerbit отличается исключительной прочностью и отличной коррозионной стойкостью, а также очень высоким соотношением прочности и веса. Почти на 45% легче нержавеющей стали. Закаленная инструментальная сталь с очень высокой коррозионной стойкостью обеспечивает превосходные характеристики даже в тяжелых условиях эксплуатации.