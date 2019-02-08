Stunt Kite Party поступила в продажу

В последнее время геймеры очень полюбили игры с кооперативным прохождением, так как они позволяют вам играть с друзьями и получать от этого гораздо больше удовольствия. Теперь для владельцев Nintendo Switch доступна новая игра под названием Stunt Kite Party, в которую можно играть вчетвером и покорять облака. У вас будет возможность сражаться как с реальными людьми, так и с компьютером, который тоже напрочь поучаствовать в соревновании. Игра очень яркая, сочная и веселая, она сразу настраивает на позитив и позволяет насладиться геймплеем в полной мере. Всего у Stunt Kite Party десять игровых режимов, чтобы вам было интересно играть длительное время и ничего не надоедало. Кроме того, есть полноценная интересная сюжетная линия.