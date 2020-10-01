Surface Laptop Go слили в сеть

В последнее время довольно часто в сеть сливают информацию об устройствах, которые должны в ближайшем будущем отправиться в продажу. Собственно, чаще всего информация о новых устройствах появляется в сети даже раньше, чем производитель сам официально анонсирует данное устройство. Именно это и произошло с планшетом Surface Laptop Go, который слили в сеть задолго до официальной презентации. Стоит отметить, что продукт достаточно стильно выглядит, у него имеется подставка в корпусе и аппаратная клавиатура для ввода различных данных. Получается крайне качественное решение, которое отлично справляется с мобильной работой в любой точке мира. Большего требовать от подобного продукта просто не стоит. Все же это планшет, а не ноутбук.