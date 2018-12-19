Сверхбыстрый роутер нового поколения от ASUS появился в продаже

На выставке Computex 2018 в начале этого года ASUS представила новейший флагманский маршрутизатор ROG Rapture GT-AX11000.

Он получил поддержку стандарта 802.11ax (Wi-Fi 6) со скоростью передачи данных до 11 000 Мбит/с через одну сеть 2,4 ГГц и две сети 5 ГГц. В первую очередь роутер предназначен для геймеров, желающих добиться минимальной задержки и лучшего интернет-соединения в онлайн-играх. Поддержка нового стандарта Wi-Fi 802.11ax обеспечивает ширину канала 160 МГц и уровень модуляции 1024-QAM, в результате чего скорость Wi-Fi соединения достигает 11 000 Мбит/с — это в 2,3 раза быстрее, чем возможности трёхдиапазонных роутеров предыдущего стандарта 802.11ac 4x4.

Многие смартфоны и компьютеры обладают модулями Wi-Fi 802.11aс, и способны поддерживать ширину канала 160 МГц, поэтому при подключении к маршрутизатору ROG Rapture GT-AX11000 скорость соединения значительно возрастет. Флагманское устройство имеет порт Ethernet WAN (который поддерживает скорость до 2,5 Гбит/с) и четыре порта Gigabit Ethernet LAN.

Существует поддержка технологии динамического выбора частоты DFS, которая разблокирует каналы в наименее загруженном диапазоне 5 ГГц, позволяя расширить диапазон подключения всех беспроводных гаджетов. ROG Rapture GT-AX11000 стал первым роутером бренда с фирменной RGB-подсветкой и технологией Aura. Новинка уже в продаже по цене $ 699.