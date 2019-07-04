Связка из двух TITAN RTX

2019-07-04, Автор - Мария Шмелева; Продукт - Связка из двух TITAN RTX ; [33]
Связка из двух видеокарт TITAN RTX на штатном охлаждении и процессора i9-7980 XE с поднятой до 4,8 ГГц частотой позволила установить новый модельный рекорд в тестах производительности.Пока россияне хватаются за сердце при виде цен на новинки NVIDIA, где-то в мире существует еще более навороченная и дорогая TITAN RTX. Это графическое решение обойдётся покупателю в 221 990 рублей, но предложит небывалую вычислительную мощность. Румынский оверклокер Bruno недавно показал настоящий потенциал этих устройств, побив все модельные рекорды в тестах производительности.О стоимости новинки пока неизвестно.


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