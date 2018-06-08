«Связной» полностью избавится от бренда «Евросеть» в течение года

5 июня в Москве состоялась пресс-конференция, которая была посвящена объединению компаний Связной и Евросеть. Напомним, что в конце мая прошла сделка по объединению брендов Евросети и Связного. В течение этого года по всей стране магазины Евросеть сменят вывеску на «Связной».

Новая концепция развития

На мероприятии была озвучена суть новой концепции развития компании, которая заключается в том, что теперь Связной аккумулирует в себе знания о возможностях цифрового мира, а ее целью стала — сделать позитивным опыт взаимодействия человека с технологиями.

На данный момент Связной является самой крупной розничной сетью в сфере высоких технологий. В нее входит больше 5 тысяч магазинов в 1300 городах России с 30 тысячью консультантов, которые ежедневно помогают 2 миллионам клиентам.

«Разрабатывая новую концепцию развития, мы не просто создали новую оболочку, а пересмотрели полностью содержание. Сейчас Связной — это точка встречи клиентов и технологий, которые меняются буквально каждый день. И наши новые магазины уникального формата Flex готовы трансформироваться в зависимости от этих изменений, подстраиваясь под покупателей, их потребности и интересы», — рассказала Дагмара Иванова, коммерческий директор компании Связной.

Новый бренд

Теперь магазины будут существовать под единым брендом — Связной. «С самого начала мы вкладываем в ДНК объединенной компании некий дуализм сознания. С точки зрения конкурентного окружения, мы абсолютные интроверты, нам важно только то, какие мы производим продукты и сервисы, то, как выглядим и каким мы видим собственное будущее. С точки зрения взаимодействия с покупателем, мы, конечно же, экстраверты. Нам исключительно важны отношения с нашими клиентами, нам важно их мнение и эмоции», — сказал Олег Малис, основатель группы SLV.­

«Мы объединились, чтобы сконцентрироваться на развитии новых технологий ретейла. Нам необходимо сделать так, чтобы каждый смог найти в Связном решения именно для себя. Компания сфокусируется на резком расширении возможностей для покупателя и будет стирать какие-либо границы, чтобы все самое актуальное, полезное и нужное было доступно в Связном», — добавил Александр Малис, CEO объединенной компании.

Новый дизайн

«Для нас дизайн — это не только логотип, фирменный стиль и красивая рекламная картинка. Для нас это в первую очередь пользовательский опыт, дизайн всех точек контакта в общей цифровой и реальной среде. Это то, что будет чувствовать покупатель в общении с брендом. Подобное мышление изменило всю компанию, и наша задача заключалась именно в том, чтобы отразить это визуально, чтобы внутренний мир четко совпадал с внешним», — подчеркнул арт-директор агентства Ctzn Данила Шорох.