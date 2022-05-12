Synology выпустил высокоскоростной маршрутизатор RT6600ax Wi-Fi 6

Первый маршрутизатор Synology с сертификацией Wi-Fi 6, RT6600ax, обеспечивает более надежную сеть Wi-Fi благодаря улучшенному кодированию данных, формированию луча, планированию и изоляции сигнала. Порт 2,5 GbE, настраиваемый для развертывания в глобальной или локальной сети, позволяет пользователям использовать многогигабитные интернет-соединения или высокопроизводительные устройства, такие как NAS, а также высокоскоростную беспроводную транспортную сеть. Четырехъядерный процессор с частотой 1,8 ГГц обеспечивает высокую скорость соединения и быструю работу даже при подключении нескольких устройств и включении всех функций.
Трехдиапазонная технология работает в сочетании с Smart Connect для оптимизации распределения устройств, устраняя узкие места при передаче данных. Совместимость с недавно лицензированным диапазоном частот 5,9 ГГц открывает доступ к каналам без DFS на частотах 80 и 160 МГц, обеспечивая суммарную пропускную способность беспроводной сети 6,6 Гбит/с, более высокие одновременные подключения и более высокую производительность VPN-сервера.