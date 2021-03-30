T-Force Gaming разработали модули памяти DDR5 с напряжением более 2,6 В

T-Force Gaming, дочерний бренд TEAMGROUP, подтвердил, что они разработали первые модули памяти DDR5 с поддержкой разгона и напряжения более 2,6 В. Образцы модулей уже отправлены таким производителям как, ASUS, ASRock, MSI и GIGABYTE для совместных тестов возможностей разгона.

Новые модули памяти DDR5 имеют гораздо больше возможностей для регулировки напряжения, что обеспечит больший потенциал для разгона по сравнению с предыдущим поколением. Модернизированное управлением питанием (PMIC), позволит работать с напряжением более 2,6 В. Учитывая, что память стандарта DDR4 достигла частоты 6666,6 МГц с использованием жидкого азота, можем ожидать, что оверклокеры покорят отметку 10 ГГц на DDR5.