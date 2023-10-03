T-Force представила очень стильную память DDR5 XTREEM

Достаточно известный на рынке геймерских компонентов бренд T-Force (входит в состав компании Team Group) официально представил свои новые модули оперативной памяти DDR5 XTREEM с частотой до 8200 MT/сек (не стоит путать с МБ/сек) и внушительными возможностями к разгону. Представители бренда объявили, что путём использования запатентованной технологии классификации и проверки чипов памяти были увеличены верхние пределы частоты DDR5-памяти, чтобы создать модуль с высокой частотой, которая позволит геймерам получить прирост производительности в видеоиграх. Также данная память не только использует радиаторы из алюминиевого сплава толщиной 2 мм, чтобы увеличить их теплоотдачу, но применяет специальный теплопроводящий силикон для надёжной фиксации радиаторов на чипах памяти — всё это позволяет лучше охлаждать память, которая при такой частоте обмена данными будет нагреваться, что вполне естественно.

Поверхность радиатора также обработана анодированным слоем, устойчивым к кислотам, коррозии и ржавчине, плюс это покрытие не проводит электричество, что предоставляет повышенную надёжность — всё же такую память пользователь не захочет менять ещё лет пять точно. Но, конечно, за высокую частоту и стильный дизайн придётся немало заплатить, потому что это флагманское решение и ничего лучше на рынке просто не существует. Остаётся лишь надеяться, что цена будет не совсем заоблачной, что позволит геймерам добраться до этой модели памяти.
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