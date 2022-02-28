TCL представил новые планшеты NxtPaper MAX 10, Tab 10s 5G и Tab 10

TCL представила на мероприятии MWC новые планшеты NxtPaper MAX 10, Tab 10s 5G и Tab 10

TCL NxtPaper MAX 10 оснащен 10,36-дюймовым дисплеем (разрешение FHD+), состоящим из нескольких слоев, верхняя часть которого покрыта антибликовым стеклом для уменьшения бликов. Дисплей выглядит и ощущается как бумага для более удобного чтения и письма (используя стилус A-Pen). Планшет работает под управлением более старой версии Android 11 и имеет функцию TCL Kids. Аккумулятор имеет емкость 8000 мАч для длительных школьных занятий.

NxtPaper MAX 10 скоро будет доступен только в конфигурациях Wi-Fi и 4G LTE. Продажи начнутся в Азии в середине второго квартала, а цена составит около 270 евро.

TCL Tab 10s 5G - это обновленная версия Tab 10s 4G. Он оснащен чипсетом MediaTek с поддержкой 5G с двумя ядрами Cortex-A78 (2,4 ГГц) и шестью ядрами A55 (2,0 ГГц), а также графическим процессором Mali G57 MC2 и модемом 5G (sub-6). Помимо более быстрого подключения, чипсет обладает большей мощностью, поскольку заменяет восьмиъядерный процессор A53 и графический процессор GE8320. В стандартной комплектации вы также получаете немного больше памяти: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. 10,1-дюймовый ЖК-дисплей IPS такой же (1920 x 1200 пикселей, 16:10), как и батарея емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Есть 5-мегапиксельная камера спереди и 8-мегапиксельная сзади, а также Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 и два динамика. TCL Tab 10s 5G поступит в продажу в середине второго квартала по цене 350 евро.

TCL 10 FHD 4G - это более доступный 10,1-дюймовый планшет (IPS LCD с разрешением 1920 x 1200 пикселей, 16:10). Он также работает под управлением Android 11, но имеет меньшую батарею емкостью 5500 мАч. TCL Tab 10 FHD 4G оснащен чипсетом MediaTek с восьмиъядерным процессором A53 и графическим процессором PowerVR GE8320. К чипу подключено 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD. Как следует из названия, у планшета есть возможность подключения 4G (Cat. 4, 150 Мбит/с входящего трафика, 50 Мбит/с исходящего трафика). Также есть Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0. Кроме того, есть USB-C 2.0 и разъем для наушников 3,5 мм, а также два динамика. Планшет оснащён двумя 5-мегапиксельными камерами — фронтальной и тыльной с поддержкой видео 1080p @ 30 кадров в секунду. TCL Tab 10 FHD 4G также будет доступен в Азии, начиная с конца марта, по цене 200 евро.
Комментарии и отзывы TCL NxtPaper MAX 10
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra засветился на официально…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra засветился на официальноНа официальном сайте Samsung обнаружилось изображение планшета Samsung Galaxy Tab S8 Ultra, официальный р…
Представлен цифровой стилус Logitech Pen для Chromebook с по…
Представлен цифровой стилус Logitech Pen для Chromebook с поLogitech объявила о выпуске Logitech Pen, новейшего стилуса K-12, разработанного для устройств Chromebook…
Планшет Lenovo Legion Y700 показали на живых фото…
Планшет Lenovo Legion Y700 показали на живых фотоВ сети появились качественные фотографии и подробности о планшете Legion Y700, официальный релиз которого…
Планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition оценен в …
Планшет Mijia LCD Small Blackboard Storage Edition оценен в Компания Xiaomi выпустила под брендом MIJIA графический планшет LCD Smal Blackboard Storage Edition, кото…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получил 14,6-дюймовый эк…
Планшет Samsung Galaxy Tab S8 Ultra получил 14,6-дюймовый экКомпания Samsung официально представила флагманский планшет Galaxy Tab S8 Ultra, главной особенностью кот…
Microsoft запускает Surface Go 3 в новом матовом черном цвет…
Microsoft запускает Surface Go 3 в новом матовом черном цветMicrosoft только что выпустила Surface Go 3 в новом цветовом варианте. Последний бюджетный планшет компан…
Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 уже доступны для предзаказа…
Планшеты Samsung Galaxy Tab S8 уже доступны для предзаказаНекоторые европейские магазины уже начали принимать предзаказы на планшеты Samsung Galaxy Tab S8, официал…
Китайский рынок планшетов демонстрирует самый высокий рост з…
Китайский рынок планшетов демонстрирует самый высокий рост зСогласно отчету, китайский рынок планшетов отгрузил около 7,42 млн единиц в четвертом квартале 2021 года,…
Обзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшетОбзор HUAWEI MatePad 11 256Gb Wi-Fi (Olive Green). Переходим с ноутбука на планшет
Обзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторовОбзор Lenovo Yoga Tab 13 YT-K606F. Продвинутый планшет для креаторов
Лучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron GreyЛучший доступный планшет. Lenovo Tab M10 Plus TB-X606F 32Gb (2020), Iron Grey
Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11Обзор Logitech Combo Touch. Лучше, надежнее и дешевле, чем Apple Magic Keyboard для iPad Pro 11" (2020)
Обзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTEОбзор Cubot TAB 10. Недорогой 10-дюймовый планшет с IPS и LTE
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor