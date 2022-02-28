TCL представил новые планшеты NxtPaper MAX 10, Tab 10s 5G и Tab 10

TCL представила на мероприятии MWC новые планшеты NxtPaper MAX 10, Tab 10s 5G и Tab 10

TCL NxtPaper MAX 10 оснащен 10,36-дюймовым дисплеем (разрешение FHD+), состоящим из нескольких слоев, верхняя часть которого покрыта антибликовым стеклом для уменьшения бликов. Дисплей выглядит и ощущается как бумага для более удобного чтения и письма (используя стилус A-Pen). Планшет работает под управлением более старой версии Android 11 и имеет функцию TCL Kids. Аккумулятор имеет емкость 8000 мАч для длительных школьных занятий.

NxtPaper MAX 10 скоро будет доступен только в конфигурациях Wi-Fi и 4G LTE. Продажи начнутся в Азии в середине второго квартала, а цена составит около 270 евро.

TCL Tab 10s 5G - это обновленная версия Tab 10s 4G. Он оснащен чипсетом MediaTek с поддержкой 5G с двумя ядрами Cortex-A78 (2,4 ГГц) и шестью ядрами A55 (2,0 ГГц), а также графическим процессором Mali G57 MC2 и модемом 5G (sub-6). Помимо более быстрого подключения, чипсет обладает большей мощностью, поскольку заменяет восьмиъядерный процессор A53 и графический процессор GE8320. В стандартной комплектации вы также получаете немного больше памяти: 4 ГБ ОЗУ и 64 ГБ памяти. 10,1-дюймовый ЖК-дисплей IPS такой же (1920 x 1200 пикселей, 16:10), как и батарея емкостью 8000 мАч с поддержкой зарядки 18 Вт. Есть 5-мегапиксельная камера спереди и 8-мегапиксельная сзади, а также Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.1 и два динамика. TCL Tab 10s 5G поступит в продажу в середине второго квартала по цене 350 евро.

TCL 10 FHD 4G - это более доступный 10,1-дюймовый планшет (IPS LCD с разрешением 1920 x 1200 пикселей, 16:10). Он также работает под управлением Android 11, но имеет меньшую батарею емкостью 5500 мАч. TCL Tab 10 FHD 4G оснащен чипсетом MediaTek с восьмиъядерным процессором A53 и графическим процессором PowerVR GE8320. К чипу подключено 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти с возможностью расширения с помощью microSD. Как следует из названия, у планшета есть возможность подключения 4G (Cat. 4, 150 Мбит/с входящего трафика, 50 Мбит/с исходящего трафика). Также есть Wi-Fi 5 (ac), Bluetooth 5.0. Кроме того, есть USB-C 2.0 и разъем для наушников 3,5 мм, а также два динамика. Планшет оснащён двумя 5-мегапиксельными камерами — фронтальной и тыльной с поддержкой видео 1080p @ 30 кадров в секунду. TCL Tab 10 FHD 4G также будет доступен в Азии, начиная с конца марта, по цене 200 евро.