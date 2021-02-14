TEAMGROUP анонсировала модули памяти Xtreem ARGB White DDR4

TEAMGROUP рада представить новую память Xtreem ARGB White DDR4 полностью в белом исполнении.

Модули памяти отличаются специальной полноэкранной светопроницаемой конструкцией, которая обеспечивает уникальный световой эффект не только при включенной RGB-подсветке, но и в выключенном состоянии.

TEAMGROUP Xtreem ARGB White DDR4 построены на 10-слойной печатной плате и высококачественных микросхем. Память представлена с разными частотами и объемом, вплоть до 4000 МГц и емкостью до 64 ГБ. На модули распространяется пожизненная гарантия.

Цены на модули Xtreem ARGB White DDR4 к сожалению не указаны.