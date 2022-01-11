TEAMGROUP и ASUS представляют память T-FORCE DDR5 и твердотельный накопитель PCIe 4.0

Компания TEAMGROUP сегодня объявила о глобальном выпуске памяти T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 DESKTOP MEMORY и твердотельного накопителя T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe 4.0 M.2 в конце этого месяца. Первая партия будет доступна в североамериканском магазине Amazon.

Эти два продукта, созданные в сотрудничестве с ASUS TUF Gaming Alliance, сочетают в себе игровой стиль и первоклассную производительность. Добавление серии совместных брендов к хардкорному игровому альянсу означает более качественные продукты и более приятные, сплоченные настройки для рынка игровых энтузиастов.

Память T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 DESKTOP MEMORY — это первая память ASUS TUF Gaming Alliance, сертифицированная и тщательно протестированная для разгона игр DDR5 RGB. Дизайн сочетает в себе эстетику, вдохновленную истребителем-невидимкой, с уникальными игровыми элементами TUF Gaming Alliance для создания отличительного вида, который включает в себя сверхширокий теплоотвод с углом обзора 120° и яркое RGB-освещение. Он поддерживает программное обеспечение для управления освещением ASUS Aura Sync, что позволяет геймерам настраивать его эффекты RGB так, как им нравится создавать собственные и привлекательные игровые установки. Первая версия продукта будет работать на частоте 5200 МГц и поставляться в двухканальном комплекте с двумя 16-гигабайтными накопителями.

Твердотельный накопитель T-FORCE CARDEA Z440 TUF Gaming Alliance PCIe 4.0 M.2 — это первый твердотельный накопитель M.2 PCIe 4.0, выпущенный в серии ASUS TUF Gaming Alliance. Он оснащен усовершенствованной версией алюминиевого радиатора TEAMGROUP и специальной проводящей конструкцией, которая снижает температуру на 48%, обеспечивая более стабильную производительность чтения и записи и позволяя устранять проблемы с дросселированием лучше, чем другие твердотельные накопители. Он имеет скорость чтения до 5000 МБ/с и скорость записи до 4400 МБ/с. Отличная производительность твердотельного накопителя TUF, а также поддержка стандартов PCIe Gen 4x4 и NVMe делают его лучшим выбором для игр в стиле милитари. Кроме того, его внешний дизайн, включающий в себя уникальные военные элементы TUF Gaming, полностью демонстрирует дух хардкорных игр.
Комментарии и отзывы T-FORCE DELTA TUF Gaming Alliance RGB DDR5 DESKTOP MEMORY
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