TEAMGROUP объявляет о выпуске ИГРОВОЙ ПАМЯТИ T-FORCE VULCAN DDR5

Глобальный поставщик памяти TEAMGROUP анонсировал игровую память T-FORCE VULCAN DDR5 GAMING MEMORY. Новая оперативная память, разработанная для разгона, еще больше развивает язык дизайна изящной и компактной серии DDR4. Его теплораспределитель из алюминиевого сплава имеет цельную конструкцию, созданную путем сложной штамповки. Он отличается великолепным обтекаемым корпусом и многоугольным дизайном, подчеркивающим его уникальную визуальную эстетику. T-FORCE VULCAN DDR5 с комплектом высочайших характеристик, обеспечивающим емкость 2X32 ГБ для двухканального режима и частоту до 5200 МГц, станет лидером нового поколения памяти для разгона по своей красоте и производительности.

Игровая память T-FORCE VULCAN DDR5 GAMING MEMORY, дебютировавшая на недавнем мероприятии TEAMGROUP Online Launch Event 2021 года, с нетерпением ждали как любителей игр, так и любителей разгона во всем мире. В нем используется специальный теплопроводящий силикон для усиления сцепления между радиатором и памятью, улучшая охлаждение ИС управления питанием. Оригинальная тепловая конструкция быстро рассеивает тепло сверху вниз, позволяя памяти поддерживать оптимальную рабочую температуру и обеспечивать более стабильную работу. Он доступен с частотами 4800 МГц и 5200 МГц и с вариантами емкости с одинарными модулями на 16 и 32 ГБ и двухканальными комплектами 2X16GB и 2X32GB, что удовлетворяет потребности широкого круга потребителей, ищущих сверхбыстрые скорости. Оперативная память VULCAN DDR5 полностью протестирована на совместимость и надежность и обеспечит невероятную производительность геймерам и энтузиастам разгона по всему миру.

Игровая память T-FORCE VULCAN DDR5 GAMING MEMORY, находящаяся в авангарде поколения DDR5, поддерживает XMP 3.0 для разгона в один клик, новейшую технологию Intel для профилей памяти. Он оснащен интегральной схемой управления питанием и имеет встроенный код коррекции ошибок (ECC) для более надежного и эффективного использования энергии, обеспечивая более высокую производительность и более стабильные вычисления. Мощный модуль VULCAN DDR5, достойный своего тезки, преобразит ваш настольный ПК и выведет его на новый уровень.