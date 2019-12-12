TEAMGROUP представила комплект памяти Dark Z

Одним из плюсов этого комплекта является дизайн. Распределитель тепла выполнен из алюминия и соединятся с модулем RAM, а множество надрезов обеспечивают отвод тепла. 16 ГБ оперативной памяти используют двухканальный режим.

Частота модулей составляет 3600 МГц, а базовое напряжение всего 1,35 В. Используя профиль XMP 2.0, оперативная память достигает частоты 3600 МГц, что идеально подходит для новейших процессоров Ryzen 3-го поколения. Первичные тайминги модулей 18-22-22-42, это выше чем у конкурентов, но цена дешевле. Стоимость комплекта составляет $ 74,99.