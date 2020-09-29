TEAMGROUP представила модули памяти линейки T-Create Classic 10L

TEAMGROUP представила модули памяти линейки T-Create. Модули памяти T-Create Classic 10L выполнены в фирменном стиле компании. Компания решила не использовать RGB-подсветку. 10 слойную печатную плату охлаждает тонкий металлический радиатор серебристо-белого цвета. Для разгона есть поддержка XMP 2.0 профиля. Модули памяти тщательно отбирались и прошли все тесты.

Новые чипы T-Create Classic 10L доступны с емкостью от 16 ГБ (2 x 8 ГБ) до 64 ГБ (2 x 32 ГБ). Частота заявлена как DDR4-3200 (тайминги 22-22-22-52 и напряжением 1,20 В) и DDR4-2666 (тайминги 19-19-19-43 и при 1,20 В). На комплекты памяти распространяется пожизненная гарантия. Стоимость модулей памяти линейки T-Create Classic 10L начинается от 56.99 долларов.
Комментарии и отзывы TEAMGROUP T-Create Classic 10L
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