TEAMGROUP представила накопители линейки T-Force Cardea Zero-Z330, Zero-Z340

Компания TEAMGROUP представила два твердотельных накопителя стандарта PCIe Gen3x4. Производитель использовал уникальный модуль охлаждения графеновой медной фольги.

Максимальный объем дисков составляет 1 Тб. Накопители обеспечивают постоянную скорость чтения и записи до 2100/1700 Мб/с для Z330 и 3400/3000 Мб/с для накопителя Z340. Модели совместимы с ноутбуками. TEAMGROUP Zero-Z330 и Zero-Z340 легко и просто устанавливаются. Новинки оснащены всеми современными защитными функциями.

Информация о стоимость моделей не опубликована.
Комментарии и отзывы TEAMGROUP Zero-Z330 и Zero-Z340
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