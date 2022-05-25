TEAMGROUP выпускает модули памяти T-Force DELTA RGB DDR5-6600 CL34

TEAMGROUP пополнила свою линейку памяти T-Force DELTA RGB DDR5 со скоростью до 6600 Мбит/с и задержкой до CL30. Оперативная память для разгона поставляется в высокоскоростном варианте с тактовой частотой 6600 МГц и в варианте с малой задержкой с тактовой частотой 6000 МГц CL30. Новые модули поступят в продажу в июле этого года.

T-FORCE DELTA RGB DDR5 предлагает два комплекта оперативной памяти DDR5-6600 CL34 (2X16 ГБ) и комплект DDR5-6000 CL30 (2X16 ГБ). Каждый модуль оснащен микросхемой управления питанием и тщательно отобранными высококачественными микросхемами, обеспечивающими превосходную производительность системы и стабильную работу. Есть встроенная подсветка RGB. Модули памяти оснащены блестящими радиаторами из алюминиевого сплава и специальным охлаждающим силиконом обеспечивает геймерам и оверклокерам непревзойденные тепловые характеристики и стабильность, а также приятную визуальную среду во время игры.
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