THQ Nordic анонсировала средневековую игру The Valiant

Разработчик THQ Nordic анонсировал новую игру для фанатов жанров RPG и RTS. В игре игроки будут проходить сюжетную кампанию, где каждая миссия отличается своей уникальностью.

В The Valiant вы перенесётесь в XIII век и с горсткой соратников отправитесь в поход сквозь всю Европу. Ведите своих рыцарей в бой и прокачивайте их навыки в этой тактической стратегии в реальном времени. Пройдите эпическую кампанию и сражайтесь по сети против общего врага или друг с другом. Игра будет ориентирована на ближний бой. В The Valiant будет два многопользовательских режима: соревновательный и кооперативный. The Valiant выйдет на ПК, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S и Xbox One.

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