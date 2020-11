THQ Nordic объявила о завершении сделки по приобретению венской студии Purple Lamp. Финансовые условия сделки не разглашаются.

Игровая студия Purple Lamp состоит из 38 разработчиков. Она известна своей работой над играми "SpongeBob Squarepants: Battle for Bikini Bottom - Rehydrated", "Sea of Thieves" и "The Guild 3", также в разработке находятся еще две игры, о которых ничего неизвестно.

Игровая студия Purple Lamp продолжит работать как студия разработки, специализируясь только на проектах для THQ Nordic, а также продолжит разработку новых премиальных игр с лицензионными IP.