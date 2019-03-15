ТОП лучших детских автокресел

2019-03-15, Автор - Ganibal; Продукт - BRITAX ROMER King II; [14]
Во время поездок со всей семьей, позаботьтесь о самых маленьких. Безопасность детей во время поездки превыше всего. Выбирая детское автокресло, не нужно выбирать "самое дешевое", а нужно выбирать самое надежное, ведь речь идет о здоровье вашего ребенка, а на нем нельзя экономить. Для этого мы подобрали ТОП лучших детских автокресел по мнению МегаОбзор.

BRITAX ROMER King II

Автокресло BRITAX ROMER King II - предназначено для детей весом от 9 до 18 кг (от 9 месяцев до 4-х лет). Кресло крепится в автомобиле при помощи штатного ремня безопасности и оснащено новой системой натяжения автомобильного ремня, обеспечивающей простую, безопасную и надежную установку. Конструкция Britax Roemer KING 2 с высокими боковинами и глубокой чашей обеспечивает оптимальную защиту при боковых столкновениях. Специальные подкладки под плечи поглощают силу удара и ограничивают движение ребенка вперед. Наклон сидения изменяется одним движением руки в четырех положениях от сидячего до положения для сна. Высоту подголовника и внутренних 5-точечных ремней безопасности можно изменять по мере роста ребенка.

Cybex Solution Q3-Fix

Автокресло Cybex Solution Q3-Fix - оно предназначено для детей от 3 до 12 лет весом от 15 до 36 кг. И без того высокий уровень безопасности серии Solution улучшен за счет усовершенствованной геометрической формы кресла и конструкции подголовника. По мере роста ребенка у Solution Q3-Fix не только поднимается в 11 положениях запатентованный отклоняющийся подголовник, но и расширяется боковая защита! Внешняя ширина регулируется, соответственно, от 53 и до 61 см, причем новый механизм функционирует вместе с системой оптимизированной боковой защиты L.S.P. Plus. Также возможна регулировка наклона спинки автокресла в зависимости от формы автомобильного сидения, а удобные подлокотники обеспечат комфорт в дальних поездках. Автокресло легко крепится в автомобиле при помощи системы Isofix. Ребенок при этом удерживается штатным 3-точечным автомобильным ремнем. В корпусе Cybex Solution Q3-Fix предусмотрена сеть вентиляционных каналов, благодаря которым воздух циркулирует и в спинке, и в сидении, обеспечивая комфортную температуру даже в жаркие дни.

Chicco Youniverse

Автокресло Chicco Youniverse - разработано для детей весом 9-18 кг: в машине автокресло крепится штатными ремнями и устанавливается лицом по направлению движения. Ребенок должен быть пристегнут 5ти точечными ремнями безопасности автокресла. Автокресло имеет множество регулировок для удобного размещения Вашего ребёнка. У автокресла нет возможности крепления в автомобиле с помощью системы FixPlus, только крепление с помощью ремня безопасности автомобиля.

Recaro Young Sport Hero

Автокресло Recaro Young Sport Hero - предназначено для детей весом от 9 до 36 килограмм (от 9 месяцев до 12 лет). Модель является дальнейшим развитием отлично зарекомендовавшего себя популярного автокресла Recaro Young Sport. Кресло крепится в автомобиле при помощи штатного ремня безопасности. Ребенок весом до 18 кг (до 4-х лет) удерживается внутренними 5-точечными ремнями. Позже внутренние ремни демонтируются и кресло вместе с ребенком фиксируется штатным ремнем. В конструкции кресла применены передовые технологии защиты при столкновении. Развитая боковая защита, усиленный каркас, мощный подголовник с регулировкой высоты и запатентованная система 5-точечных ремней безопасности HERO обеспечивают высочайший уровень безопасности маленького пассажира. Для максимального комфорта служит возможность установки кресла в положение для отдыха с углом наклона до 30 градусов. Автокресло Recaro Young Sport Hero соответствует европейскому стандарту безопасности ЕСЕ-44/04 и успешно прошло испытания независимого немецкого клуба ADAC.

BRITAX ROMER Kid II

Автокресло BRITAX ROMER Kid II - предназначено для детей старшей возрастной группы, весовой категории 15-36 кг. Kid II - это безопасность от Romer и максимальное удобство в использовании. Установка по направлению движения автомобиля. Ребенок и автокресло одновременно удерживаются штатным ремнем безопасности, проходящим по специальным направляющим в автокресле. Автокресло имеет глубокие мягкие боковины для оптимальной защиты при боковом столкновении. Подголовник автокресла регулируется по высоте в 11 положениях одним движением руки. Спинка автокресла подвижная, адаптируется к углу наклона сиденья автомобиля. V-образная внутренняя форма обеспечивает безупречное прилегание спины ребенка к автокреслу. Направляющие для ремней безопасности, обеспечивающие правильную установку, расположены интуитивно понятно и удобно для родителей. Верхняя направляющая расположена на нижней части подголовника, что позволяет поднимать ремень безопасности по мере роста ребенка вместе с подголовником, сохраняя его в правильном положении – перекинутым через плечо. Romer Kid II имеет малый вес и относительно компактные размеры, что актуально для небольших автомобилей. Автокресло мягкое и комфортное для ребенка. Чехол легко снимается для чистки или стирки.

Комментарии:
Новый 4К телевизор Thomson UD9...
Новый 4К телевизор Thomson UD9Компания Thomson выпустила в Индии свой 40-дюймовый Smart-телевизор Thomson UD9. ...
Новые 4К Smart TV от компании Vu...
Новые 4К Smart TV от компании VuТелевизионный бренд Vu добавил новые продукты в свой модельный ряд, с размерами экрана от 43 до 65 дюймов...
Интеллектуальный видеодомофон RemoBell S...
Интеллектуальный видеодомофон RemoBell SИспользуйте быстро реагирующий интеллектуальный видеодомофон RemoBell S Smart Video. ...
Компактный измельчитель бумаги Aperture...
Компактный измельчитель бумаги ApertureИзмельчайте ненужные документы с помощью миниатюрного измельчителя бумаги Aperture. ...
Рендер будущего смартфона Google Pixel 4...
Рендер будущего смартфона Google Pixel 4В интернет слили рендер будущего смартфона Pixel 4 XL, хотя еще слишком рано подтверждать подлинность рис...
Western Digital выпустит на рынок самую ...
Western Digital выпустит на рынок самую Падение цен на SSD NVMe означает, что миниатюрные накопители становятся все более доступными. ...
Недорогая видеокарта Turing - GeForce GT...
Недорогая видеокарта Turing - GeForce GTNVIDIA представила свою самую дешевую карту на основе Turing - GeForce GTX 1660 за 219 долларов. ...
Новый чип LPDDR4X от компании Samsung...
Новый чип LPDDR4X от компании SamsungКомпания Samsung представила чип DRAM для смартфона с самой высокой емкостью - пакет 12 ГБ LPDDR4X, котор...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор NAVITEL N500 Magnetic. Навигатор с магнитным креплениемОбзор NAVITEL N500 Magnetic. Навигатор с магнитным креплением
Обзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистраторОбзор iBOX F5 SLIM SIGNATURE A12. Сигнатурный комбо-видеорегистратор
Обзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателямиОбзор Logitech G G512 CARBON Tactile RGB. Игровая клавиатура с тактильными переключателями
Обзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкойОбзор HIPER MPX20000. Емкий внешний аккумулятор с быстрой зарядкой
Обзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшетОбзор PRESTIGIO Grace 3738 3G. Недорогой 8-дюймовый планшет
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMB...
Предварительный обзор Philips 326M6VJRMBВ последнее время многие потенциальные покупатели стали смотреть в сторону 4К-мониторов, которые могут не...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналином...
Обзор Buddy Toss. Кликер с адреналиномДовольно редко разработчики мобильных игр придумывают какие-то уникальные механики, которые могут увлечь ...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4...
Предварительный обзор ASUS ROG Strix XG4Компания ASUS официально представила новый монитор, который создан специально для геймеров и может удовле...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра ...
Обзор AdVenture Capitalist. Лучшая игра Авторам игровых мобильных проектов приходится постоянно балансировать между сложным геймплеем, понятным у...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. Новы...
Предварительный обзор LG 34WK95C-W. НовыКомпания LG представила свой новый монитор, который имеет вытянутую форму и загнутую матрицу. Новинка пре...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попытка...
Обзор FRAG Pro Shooter. Неплохая попыткаСоздавать мобильные шутеры — весьма спорная затея, ведь пользователи не очень хотят страдать от управлени...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший в...
Предварительный обзор Leica Q2. Лучший вМы привыкли к тому, что зеркальные фотоаппараты являются громоздкими, но лучшими в своем деле. Теперь при...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сы...
Обзор Criminal Minds. Почувствую себя сыХорошие мобильные игры выходят очень редко, так как разработчикам намного проще создать простенькую игру ...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300...
Предварительный обзор Panasonic RP-HD300Недавно официально представили наушники Panasonic RP-HD300B, которые работают по беспроводному протоколу ...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный по...
Обзор Idle Harbor Tycoon. Свой личный поДовольно часто в последнее время пользователи стали играть в проекты, которые требуют развития ради разви...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor