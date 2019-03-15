BRITAX ROMER King II

Во время поездок со всей семьей, позаботьтесь о самых маленьких. Безопасность детей во время поездки превыше всего. Выбирая детское автокресло, не нужно выбирать "самое дешевое", а нужно выбирать самое надежное, ведь речь идет о здоровье вашего ребенка, а на нем нельзя экономить. Для этого мы подобрали ТОП лучших детских автокресел по мнению

Cybex Solution Q3-Fix

- предназначено для детей весом от 9 до 18 кг (от 9 месяцев до 4-х лет). Кресло крепится в автомобиле при помощи штатного ремня безопасности и оснащено новой системой натяжения автомобильного ремня, обеспечивающей простую, безопасную и надежную установку. Конструкция Britax Roemer KING 2 с высокими боковинами и глубокой чашей обеспечивает оптимальную защиту при боковых столкновениях. Специальные подкладки под плечи поглощают силу удара и ограничивают движение ребенка вперед. Наклон сидения изменяется одним движением руки в четырех положениях от сидячего до положения для сна. Высоту подголовника и внутренних 5-точечных ремней безопасности можно изменять по мере роста ребенка.

Chicco Youniverse

- оно предназначено для детей от 3 до 12 лет весом от 15 до 36 кг. И без того высокий уровень безопасности серии Solution улучшен за счет усовершенствованной геометрической формы кресла и конструкции подголовника. По мере роста ребенка у Solution Q3-Fix не только поднимается в 11 положениях запатентованный отклоняющийся подголовник, но и расширяется боковая защита! Внешняя ширина регулируется, соответственно, от 53 и до 61 см, причем новый механизм функционирует вместе с системой оптимизированной боковой защиты L.S.P. Plus. Также возможна регулировка наклона спинки автокресла в зависимости от формы автомобильного сидения, а удобные подлокотники обеспечат комфорт в дальних поездках. Автокресло легко крепится в автомобиле при помощи системы Isofix. Ребенок при этом удерживается штатным 3-точечным автомобильным ремнем. В корпусе Cybex Solution Q3-Fix предусмотрена сеть вентиляционных каналов, благодаря которым воздух циркулирует и в спинке, и в сидении, обеспечивая комфортную температуру даже в жаркие дни.

Recaro Young Sport Hero

- разработано для детей весом 9-18 кг: в машине автокресло крепится штатными ремнями и устанавливается лицом по направлению движения. Ребенок должен быть пристегнут 5ти точечными ремнями безопасности автокресла. Автокресло имеет множество регулировок для удобного размещения Вашего ребёнка. У автокресла нет возможности крепления в автомобиле с помощью системы FixPlus, только крепление с помощью ремня безопасности автомобиля.

BRITAX ROMER Kid II

- предназначено для детей весом от 9 до 36 килограмм (от 9 месяцев до 12 лет). Модель является дальнейшим развитием отлично зарекомендовавшего себя популярного автокресла Recaro Young Sport. Кресло крепится в автомобиле при помощи штатного ремня безопасности. Ребенок весом до 18 кг (до 4-х лет) удерживается внутренними 5-точечными ремнями. Позже внутренние ремни демонтируются и кресло вместе с ребенком фиксируется штатным ремнем. В конструкции кресла применены передовые технологии защиты при столкновении. Развитая боковая защита, усиленный каркас, мощный подголовник с регулировкой высоты и запатентованная система 5-точечных ремней безопасности HERO обеспечивают высочайший уровень безопасности маленького пассажира. Для максимального комфорта служит возможность установки кресла в положение для отдыха с углом наклона до 30 градусов. Автокресло Recaro Young Sport Hero соответствует европейскому стандарту безопасности ЕСЕ-44/04 и успешно прошло испытания независимого немецкого клуба ADAC.

- предназначено для детей старшей возрастной группы, весовой категории 15-36 кг. Kid II - это безопасность от Romer и максимальное удобство в использовании. Установка по направлению движения автомобиля. Ребенок и автокресло одновременно удерживаются штатным ремнем безопасности, проходящим по специальным направляющим в автокресле. Автокресло имеет глубокие мягкие боковины для оптимальной защиты при боковом столкновении. Подголовник автокресла регулируется по высоте в 11 положениях одним движением руки. Спинка автокресла подвижная, адаптируется к углу наклона сиденья автомобиля. V-образная внутренняя форма обеспечивает безупречное прилегание спины ребенка к автокреслу. Направляющие для ремней безопасности, обеспечивающие правильную установку, расположены интуитивно понятно и удобно для родителей. Верхняя направляющая расположена на нижней части подголовника, что позволяет поднимать ремень безопасности по мере роста ребенка вместе с подголовником, сохраняя его в правильном положении – перекинутым через плечо. Romer Kid II имеет малый вес и относительно компактные размеры, что актуально для небольших автомобилей. Автокресло мягкое и комфортное для ребенка. Чехол легко снимается для чистки или стирки.