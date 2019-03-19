ТОП лучших звуковых карт

2019-03-19, Автор - Ganibal; Продукт - Creative Sound Blaster Zx; [95]
В настоящее время почти все имеющиеся в продаже материнские платы имеют интегрированную звуковую карту. В большинстве случаев они способны поддерживать систему 5.1 или 7.1. Встроенная звуковая карта достаётся вам абсолютно бесплатно, так как входит в состав материнской платы. В большинстве случаев обычному пользователю покупать внешнюю звуковую карту нет никакого смысла, если для вас главное, чтобы звук из компьютера просто воспроизводился. Для настоящих ценителей качественного звука настоятельно рекомендуем это сделать, так как ни одна интегрированная звуковая карта не проявит таких возможностей, как отдельная. Поэтому мы подобрали ТОП лучших внутренних звуковых карт по мнению МегаОбзор.

Creative Sound Blaster Zx

Внутренняя звуковая карта Creative Sound Blaster Zx - яркий представитель звуковых карт серии Z для шины PCI-E. Карта откроет для вас горизонты возможностей, которые предлагают пользователям звуковые устройства для ПК. При создании карты использовались самые передовые технологии обработки звука и повышения четкости при голосовой связи и звукозаписи. Благодаря этому производителю удалось добиться высоких результатов качества чистоты звука: соотношение сигнал/шум в Creative Sound Blaster ZX достигает впечатляющего показателя в 116 дБ. Карта базируется на 4-ядерном аудиопроцессоре Sound Core 3D, реализующем встроенные звуковые эффекты, благодаря чему снимается часть нагрузки с основного процессора ПК.

Creative Sound BlasterX AE-5

Внутренняя звуковая карта Creative Sound BlasterX AE-5 - хороший выбор для установки в ПК. Если вы хотите существенно улучшить качество воспроизводимой музыки, получить больше удовольствия от просмотра фильмов и игр, то стоит приобрести данное устройство. Оно превосходно справляется со своими задачами. Creative Sound BlasterX AE-5 – внутренняя карта. Она устанавливается в корпус ПК, присоединяется через интерфейс PCI-E. Процесс монтажа максимально прост и занимает минимум времени, не возникает затруднений. Основана данная модель на чипсете ESS ES9016K2M Sabre. Карта поддерживает шесть каналов воспроизведения. Максимальная частота центрального аудиопроцессора – 384 кГц. Присутствует операционный усилитель, обеспечивается соотношение сигнала и шума 122 дБ. Карта выделяется сбалансированными параметрами и отлично справляется с обработкой звука. Присутствует три порта jack 3.5 мм для подключения устройств. Производитель предусмотрел усилитель наушников Xamp. На выходе удается получить невероятно чистый и качественный звук.

Creative Sound Blaster Audigy Fx

Внутренняя звуковая карта Creative Sound Blaster Audigy Fx - эта карта способна полноценно заменить встроенный кодек материнской платы. Производитель оснастил устройство системой SBX Pro Studio для настройки параметров звучания карты по индивидуальному вкусу при помощи панели управления. Creative SB AUDIGY FX 5.1 выполнена в компактном низком профиле, рассчитанном на системный блок небольшого размера, обладает превосходным соотношением по уровню сигнал/шум и обеспечивает исключительное качество звучания. Предусмотрена возможность подключения к карте дополнительной многоканальной системы акустики.

ASUS Xonar DG

Внутренняя звуковая карта ASUS Xonar DG - она принадлежит к игровой линии карт компании Asus. Устройство оборудовано интерфейсом РСI, предназначенным для установки в аналогичный слот расширения на системной плате ПК. Карта обеспечивает хорошее соотношение по уровню сигнал/шум при записи и воспроизведении звука формата 5.1. Три режима работы карты (VoIP, Pro-gaming и Exciter) позволят вам настроить параметры звука в зависимости от типа задачи. Чипсет карты C-Media CMI8786 поддерживает шесть каналов воспроизведения и имеет встроенный усилитель звука для наушников. ASUS Xonar DG также оборудована двумя цифро-аналоговыми преобразователями, цифровыми и аналоговыми выходами.

ASUS Xonar Essence STX II 7.1

Внутренняя звуковая карта ASUS Xonar Essence STX II 7.1 - эта карта премиум-класса обладает исключительными характеристиками по надежности и качеству звука. Карта оснащена съемными микросхемами, которые можно заменить без использования пайки, что позволяет творчески подойти к поиску нужного звучания. Мощный усилитель наушников позволяет справляться даже с моделями Hi-End класса, а звуковой процессор AV100 обеспечивает обработку сигналов с максимальной частотой 192 кГц. Задняя панель ASUS Xonar Essence STX II оснащена цифровыми и аналоговыми выходами для звуковых устройств.

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