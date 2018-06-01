TP-Link выпускает Archer A7 AC1750 роутер

Сегодня TP-Link представила двухдиапазонный гигабитный маршрутизатор Archer A7 AC1750 , последнее дополнение к линейке доступных сетевых решений. Archer A7 предоставляет семьям качественный Wi-Fi-роутер. AC1750 предназначен для игр, проигрывания потокового 4k видео и интернет-серфинга для любого гаджета.

Он имеет три антенны с высоким коэффициентом усиления для увеличения мощности сигнала Wi-Fi и большего усиления, маршрутизатор покрывает территорию до 2500 кв. Футов, Archer A7 идеально подходит для семей, которые устали от конкуренции за пропускную способность. Благодаря двухдиапазонным скоростям до 1750 Мбит / с Archer A7 обеспечивает Wi-Fi в 3 раза быстрее, чем традиционные беспроводные маршрутизаторы. Эта комбинация скорости и производительности может поддерживать более 50 различных подключений по всему дому от смартфонов, планшетов и ноутбуков до интеллектуальных телевизоров и голосовых ассистентов в соответствии с вашими потребностями в Wi-Fi.

Маршрутизаторы TP-Link Archer A7 Dual Band Wi-Fi в настоящее время доступны исключительно в Amazon за 79,99 долларов.