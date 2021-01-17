TSMC начает производство 3-нм техпроцесса

TSMC придерживается своего 3-нм техпроцесса. Компания идет в соответствии с графиком своего развития и в этом году планирует начать фазу рискового производства.

Генеральный директор гиганта по производству микросхем CC Wei заявил, что "Развитие нашей технологии N3 идет полным ходом. Мы наблюдаем гораздо более высокий уровень вовлечения клиентов в приложения для высокопроизводительных вычислений и смартфонов на N3 по сравнению с N5 и N7 на аналогичной стадии".

TSMC также установила свой целевой показатель капитальных вложений в размере от 25 до 28 миллиардов долларов США, что выше, чем ранее предполагалось от 20 до 22 миллиардов долларов США. Причина повышения в настоящее время неизвестна, поскольку генеральный директор компании воздержался от комментариев по поводу конкретных заказов и клиентов, когда его спросили о получении запроса на аутсорсинг от Intel.
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