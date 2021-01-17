TSMC начает производство 3-нм техпроцесса

Генеральный директор гиганта по производству микросхем CC Wei заявил, что "Развитие нашей технологии N3 идет полным ходом. Мы наблюдаем гораздо более высокий уровень вовлечения клиентов в приложения для высокопроизводительных вычислений и смартфонов на N3 по сравнению с N5 и N7 на аналогичной стадии".
TSMC также установила свой целевой показатель капитальных вложений в размере от 25 до 28 миллиардов долларов США, что выше, чем ранее предполагалось от 20 до 22 миллиардов долларов США. Причина повышения в настоящее время неизвестна, поскольку генеральный директор компании воздержался от комментариев по поводу конкретных заказов и клиентов, когда его спросили о получении запроса на аутсорсинг от Intel.