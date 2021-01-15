TSMC оценивает выручку в 12,68 млрд долларов за 4 квартал 2020 года

Тайваньская TSMC уже движется к производству 3- нм полупроводниковых чипов следующего поколения. После многократного получения рекордных доходов компания опубликовала отчет о прибылях за четвертый квартал.

Согласно официальному пресс- релизу TSMC, выручка компании за 4 квартал 2020 года составила 12,68 миллиарда долларов. Это колоссальный рост на 22% по сравнению с 2019 годом. 20% выручки за четвертый квартал 2020 года приходится на 5-нм чипсеты. В прошлом году выручка компании за 4 квартал составила 12,14 миллиарда долларов. Это на 12% больше по сравнению с 8% взносом в прошлом году.

Компания TSMC заявляет, что остальные 7- и 16-нанометровые технологии составляют 29% и 13% выручки за 4 квартал 2020 года. Отсюда вывод, что 5-нм чипсеты компании принесли больше доходов, чем ожидалось.
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