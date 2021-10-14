TSMC планирует построить свой первый завод по производству микросхем в Японии

Тайваньская компания по производству полупроводников TSMC, сегодня объявила о своих планах по строительству своего первого завода по производству микросхем в Японии. Япония стремится укрепить свою цепочку поставок на фоне продолжающегося глобального дефицита полупроводников.

Согласно отчету, генеральный директор крупнейшего в мире контрактного производителя микросхем CC Wei сообщил инвесторам, что компания получила поддержку как от своих клиентов, так и правительства Японии в отношении этих инвестиций. Вей добавил, что завод сосредоточится на 22- и 28-нанометровом техпроцессе, который можно использовать во многих типах микросхем, от датчиков изображения до микроконтроллеров. Строительство нового завода по производству микросхем планируется начать в следующем году, а начало производства - в 2024 году.

Примечательно, что переход TSMC в Японию знаменует собой важный шаг, учитывая, что компания сохранила многолетнюю стратегию размещения производства на Тайване.
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