TSMC представила техпроцесс 2 нм

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) официально объявила о своем технологическом узле класса 2 нм. Он будет отправлен покупателям в 2025 году. Компания также раскрыла более подробную информацию о своей 3-нм технологии, производство которой должно начаться в конце этого года. 16 июня TSMC провела Североамериканский технологический симпозиум. Там производитель рассказал о своих передовых технологиях, включая обновления различных процессов и технологий производства. Он также изложил свои будущие планы расширения. Изюминкой для энтузиастов ПК, несомненно, стало открытие его 2-нм узла, называемого N2, который включает в себя переход от хорошо зарекомендовавшей себя технологии FinFET к архитектуре нанолистовых транзисторов. Мы можем ожидать увидеть эту технологию в наших компьютерах в ближайшие годы.

В технологии нанолистов TSMC используются так называемые GAAFET (полевые транзисторы со сквозным затвором). Цель состоит в том, чтобы уменьшить эффекты квантового туннелирования и утечки, которые являются основным препятствием для дальнейшего масштабирования FinFET. С GAAFET эти эффекты значительно уменьшаются, и закон Мура может иметь меньшее влияние на продукцию. N2 обеспечивает преимущества, которые вы ожидаете увидеть от сокращения технологического процесса, в том числе повышение производительности на 10–15 % при той же мощности или снижение энергопотребления на 25–30 % при той же частоте и количестве транзисторов по сравнению с узлом TSMC N3.