TSMC превышает ожидаемую производительность 3 нм, производство может начаться раньше

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) сообщила о впечатляющих результатах своей технологии производства микросхем следующего поколения. Эта технология, получившая название N3E, представляет собой обновление по сравнению с первой итерацией узла N3 от TSMC, которая рассчитывает уменьшить размеры некоторых транзисторов до 3-нанометровых.

В новом отчете говорится, что TSMC может «заморозить» свои проектные параметры для узла N3E уже к концу этого месяца. Это связано с более высокой, чем ожидалось, производительностью процесса, а также указывает на то, что массовое производство этого процесса, являющегося одним из последних этапов перед запуском узла микросхемы в массовое производство, может начаться во втором квартале следующего года. В отчете также упоминается существование узла N3B, который, как предполагалось ранее, был введен TSMC в качестве временной меры из-за низкой доходности. Хотя в более ранних отчетах предполагалось, что клиенты TSMC решили придерживаться относительно зрелого 5-нм узла из-за предполагаемых дефектов выхода.