TSMC превышает ожидаемую производительность 3 нм, производство может начаться раньше

Тайваньская компания по производству полупроводников (TSMC) сообщила о впечатляющих результатах своей технологии производства микросхем следующего поколения. Эта технология, получившая название N3E, представляет собой обновление по сравнению с первой итерацией узла N3 от TSMC, которая рассчитывает уменьшить размеры некоторых транзисторов до 3-нанометровых.

В новом отчете говорится, что TSMC может «заморозить» свои проектные параметры для узла N3E уже к концу этого месяца. Это связано с более высокой, чем ожидалось, производительностью процесса, а также указывает на то, что массовое производство этого процесса, являющегося одним из последних этапов перед запуском узла микросхемы в массовое производство, может начаться во втором квартале следующего года. В отчете также упоминается существование узла N3B, который, как предполагалось ранее, был введен TSMC в качестве временной меры из-за низкой доходности. Хотя в более ранних отчетах предполагалось, что клиенты TSMC решили придерживаться относительно зрелого 5-нм узла из-за предполагаемых дефектов выхода.
Комментарии и отзывы TSMC
Intel станет одним из трех крупнейших клиентов TSMC в 2023 г…
Intel станет одним из трех крупнейших клиентов TSMC в 2023 гIntel и TSMC уже значительный период позиционируют себя как две конкурирующие компании. Однако по мере ро…
Intel представила новый флагманский процессор…
Intel представила новый флагманский процессорIntel подтвердила, что выпустит свой новый флагманский процессор Core i9 12900KS во время презентации CES…
MediaTek Dimensity 8100 обещает производительность, подобную…
MediaTek Dimensity 8100 обещает производительность, подобнуюВ новом отчете были раскрыты ключевые характеристики грядущего чипсета MediaTek Dimensity 8100. Вероятно …
Intel Core i9-12900HK превосходит AMD Threadripper 1950X в C…
Intel Core i9-12900HK превосходит AMD Threadripper 1950X в CНовый Intel Core i9-12900HK "Alder Lake", оснащенный 6 ядрами Golden Cove, 8 ядрами E Gracemont, высокими…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ будет производиться TSMC…
Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1+ будет производиться TSMCСогласно новому отчету, Qualcomm планирует перейти от литейных заводов Samsung к TSMC для создания своего…
MediaTek представил чип Dimensity 8000…
MediaTek представил чип Dimensity 8000На сегодняшней пресс-конференции MediaTek подтвердил, что долгожданный чипсет Dimensity 9000 будет исполь…
Huawei HiSilicon Hi3731V110 - новый чип для телевизоров с ра…
Huawei HiSilicon Hi3731V110 - новый чип для телевизоров с раHiSilicon - полупроводниковая компания, принадлежащая Huawei. Он известен мобильными SoC под брендом Kiri…
Qualcomm расширяет вычислительную экосистему Snapdragon для …
Qualcomm расширяет вычислительную экосистему Snapdragon для Сегодня, во время Mobile World Congress 2022, президент и главный исполнительный директор Qualcomm Incorp…
Лучший процессор Intel. Intel Core i5-11400FЛучший процессор Intel. Intel Core i5-11400F
Qualcomm представила 5G-новинки в РоссииQualcomm представила 5G-новинки в России
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor