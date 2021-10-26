TSMC расширяет лидерство в области передовых технологий с помощью процесса N4P

Будучи третьим крупным усовершенствованием 5-нм семейства TSMC, N4P обеспечит повышение производительности на 11% по сравнению с исходной технологией N5 и на 6% по сравнению с N4. N4P также обеспечит повышение энергоэффективности на 22%, а также увеличение плотности транзисторов на 6%. Кроме того, N4P снижает сложность процесса и сокращает время цикла пластины за счет уменьшения количества масок. N4P демонстрирует стремление TSMC и инвестиции в постоянное совершенствование производственных технологий.