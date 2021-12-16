TSMC требует предоплаты у Intel за 3 нм узел

Согласно сообщениям из Тайваня, встреча Intel с TSMC могла закончиться не в пользу Intel, поскольку TSMC, попросила Intel внести залог заранее, чтобы получить доступ к его предстоящему 3-нанометровому узлу. Вряд ли это то, на что надеялась Intel, но в то же время 3-нанометровый узел, вероятно, будет популярен среди многих клиентов TSMC, если только его стоимость не станет чрезмерно высокой.

Intel надеялась получить выделенную производственную линию, во многом похожую на ту, что есть у Apple в TSMC, но похоже, что это будет стоить не малых средств. Причина создания выделенной производственной линии также может быть связана с тем, что Intel хочет производить микросхемы в TSMC, используя специальные уловки, о которых Intel не хочет, чтобы TSMC или ее конкуренты знали.