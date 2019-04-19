TSMC верит в 7 нанометров

Представители компании TSMC считают, что во второй половине 2019 года загрузка 7-нанометровой технологии возрастет. Дело в том, что некоторые крупные производители уже разрабатывают свои решения на данном технопроцессе и совсем скоро эти проекты запустят в производство. Учитывая, что TSMC является крупнейшей компанией в мире, которая занимается производством полупроводников, это говорит о многом. Если TSMC уверяет, что во второй половине 2019 года 25% всего производства будет запущено на 7 нанометров, то крупные компании вроде AMD или Intel уже готовы к запуску. Для пользователей это значит, что совсем скоро появятся процессоры, которые потребляют меньше энергии и выделяют меньше тепла. На цене это никак не скажется.